محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء

البحيرة - أحمد نصرة:

قدمت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسرة الشهيدة ملازم أول أسماء أحمد ابراهيم الخرادلي، بمنزل الأسرة بقرية أبو منجوج مركز شبراخيت.

وكانت الراحلة استشهدت أمس الأحد أثناء تأدية واجبها الشرطى فى تأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقالت المحافظ:"إن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة وسلامة وأمن واستقرار مصرنا الغالية ولن تؤثر على نسيجها الوطنى المتلاحم، فمثل تلك الأعمال الجبانة تستهدف الدم المصرى ولا تفرق بين مسلم ومسيحي".

وأعلنت المحافظ تنظيم مراسم تأبين وعزاء مجمع لشهداء البحيرة، مساء الاربعاء المقبل بميدان الأوبرا بدمنهور يحضره القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية وأسر الشهداء لتلقى العزاء فى أبنائهم.