أخبار عاجلة

إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء

Google+ Print
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء

مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء

البحيرة - أحمد نصرة:

قدمت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسرة الشهيدة ملازم أول أسماء أحمد ابراهيم الخرادلي، بمنزل الأسرة بقرية أبو منجوج مركز شبراخيت.

وكانت الراحلة استشهدت أمس الأحد أثناء تأدية واجبها الشرطى فى تأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقالت المحافظ:"إن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة وسلامة وأمن واستقرار مصرنا الغالية ولن تؤثر على نسيجها الوطنى المتلاحم، فمثل تلك الأعمال الجبانة تستهدف الدم المصرى ولا تفرق بين مسلم ومسيحي".

وأعلنت المحافظ تنظيم مراسم تأبين وعزاء مجمع لشهداء البحيرة، مساء الاربعاء المقبل بميدان الأوبرا بدمنهور يحضره القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية وأسر الشهداء لتلقى العزاء فى أبنائهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص