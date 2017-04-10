بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ما أن تطأ قدمك قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، مسقط رأس المشتبه به في تنفيذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حتى تشعر وكأنك مراقب من كل أهلها، وسرعان ما يتأكد شعورك عندما يسألك الجميع "رايح فين يا بيه.. وجاي تعمل ايه؟"

"تعالى للعمدة".. هكذا رد أحد أبناء القرية على استفسار محرر مصراوي عن منزل "أبو البراء المصري" كما عرفه داعش في بيان تبنيه التفجيرين، أو أشرف رجب محمد أبو نعامة، كما يعرفه أهالي القرية.

ورغم أن منزل المشتبه بتفجير نفسه في المرقسية، يقع بمدخل القرية الرئيسي، إلا أننا اضطررنا لزيارة منزل عمدة القرية "محمد عطا" أولا.

ما أن لمحنا العمدة حتى سأل قائلا: "خير يابيه ..تحت أمرك"، قبل أن يرفض تماما السماح لنا بالتوجه لمنزل أسرة المشتبه به، قائلا: "لا والله مش هاينفع..فيه تعليمات أمنية بذلك.. إحنا عايزين تصريح من مدير الأمن أو مأمور مركز كفر الشيخ، كل واحد جاى عامل فيها صحفى وإحنا مش عارفينه".

واستكمل عمدة القرية، حديثة لمراسل مصراوى، قائلا: "المشتبه به اسمه أشرف رجب محمد أبو نعامة، اختفى من القرية قبل 2013، والأمن وخصوصا الأمن الوطني يعلم تماما أنه غادر القرية إلى لبنان، ثم توجه بعد ذلك إلى سوريا، وكان يعمل سائقًا، وأسرته ناس طيبة ليس لهم انتماءات سياسية.

استكمل مراسل مصراوي جولته في القرية، والتقى بجيران "أبونعامة"، المشتبه به فى تنفيذ تفجيرات الكنيسة المرقسية، والذين قالوا إنه لا يوجد أي شخص من أسرته في منزلهم في هذا الوقت، مضيفين: أشرف له 3 أشقاء، هو أصغرهم وكان يعمل سائق تاكسي، ويطلق لحيته، ولم تبد عليه أي علامات توحى باعتناقه فكر سياسي معين، واختفى فجأة من القرية، عقب أحداث ثورة 25 يناير، ولا يعلم أحد أين توجه، حتى هذا الوقت؟

وتعليقا على الاشتباه في تورط جارهم في التفجير، قال الأهالي: تلقينا هذا الموضوع بصدمة كبيرة، ولا نصد ما يتداول عن تورطه في التفجير، فيما أوضح آخرون أن "أشرف" اتصل بأسرته يوم الجمعة الماضي، وأبلغهم بتواجده فى تركيا.