بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

كتب - علاء المطيري:

نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه للحظة إخلاء المدرسة التي شهدت إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الإثنين.

وقتل شخصان في إطلاق نار بمدرسة في كاليفورنيا، وأصيب طالبان في هجوم إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الدفاع المدني أكدوا وقوع العديد من الضحايا بينما ذكرت الشرطة الشرطة أنها تعتقد أن المهاجم قتل نفسه، وأن مدرس بين ضحايا الهجوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم يعيد إلى الأذهان ادث إطلاق النار الذي نفذه إرهابي عام 2015 على مركز تعليمي وقتل 14 شخصًا وأصاب 22 آخرين.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إخلاء المدرسة من التلاميذ، بعد الحادث، بواسطة الشرطة.