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بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور

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مصراوي Masrawy

ندوة للكاتب احمد ناجي (1)ندوة للكاتب احمد ناجي (1)

ندوة للكاتب احمد ناجي (2)ندوة للكاتب احمد ناجي (2)

ندوة للكاتب احمد ناجي (3)ندوة للكاتب احمد ناجي (3)

ندوة للكاتب احمد ناجي (4)ندوة للكاتب احمد ناجي (4)

ندوة للكاتب احمد ناجي (5)ندوة للكاتب احمد ناجي (5)

ندوة للكاتب احمد ناجي (6)ندوة للكاتب احمد ناجي (6)

ندوة للكاتب احمد ناجي (7)ندوة للكاتب احمد ناجي (7)

ندوة للكاتب احمد ناجي (8)ندوة للكاتب احمد ناجي (8)

ندوة للكاتب احمد ناجي (9)ندوة للكاتب احمد ناجي (9)

ندوة للكاتب احمد ناجي (10)ندوة للكاتب احمد ناجي (10)

ندوة للكاتب احمد ناجي (11)ندوة للكاتب احمد ناجي (11)

ندوة للكاتب احمد ناجي (12)ندوة للكاتب احمد ناجي (12)

ندوة للكاتب احمد ناجي (13)ندوة للكاتب احمد ناجي (13)

ندوة للكاتب احمد ناجي (14)ندوة للكاتب احمد ناجي (14)

ندوة للكاتب احمد ناجي (15)ندوة للكاتب احمد ناجي (15)

ندوة للكاتب احمد ناجي (16)ندوة للكاتب احمد ناجي (16)

كتبت- نسمة فرج:
تصوير- أحمد نجار:

قال الكاتب والروائي أحمد ناجي، إنه تمكن خلال فترة سجنه من كتابة رواية جديدة.

وأضاف ناجي- خلال الندوة التي أقيمت في معهد جوته الألماني، الاثنين- أنه تتطرق للكتابة التاريخية عن فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن الألفاظ التي تسببت في سجنه، كانت موجودة في روايات سابقة للكتاب الكبار واستكملها الكاتب عز الدين شكري فشير.

وتابع ناجي: "مهما تم تقصي الألفاظ في الكتابة، سوف يتم سجن الكاتب من حيث لا يحتسب".

وتأتى هذه الندوة بمناسبة صدور مجموعته القصصية الجديدة "لغز المهرجان المشطور"، ويناقش أحمد ناجى وعمرو عزت، مسألة اللغة المشطورة واللغة الخادشة وكيف ‏يمكن للكلام أن يذهب للمحكمة.‏

وكان الكاتب أحمد ناجى تمت محاكمته بتهمة خدش الحياء على إثر نشر فصل من روايته "استخدام الحياة"، وقضت المحكمة بسجنه عامين، قضى منهما قرابة سنة قبل أن تقبل المحكمة الاستشكال الذى تقدم به.​

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