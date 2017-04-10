شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​

كتب- محمود مصطفى:

يرأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اجتماعا عاجلا صباح غد الثلاثاء لهيئة كبار العلماء، بكامل أعضائها للرد على التفجيرات الأخيرة التي تعرضت لها كنيستي "مارجرجس" بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

ومن المقرر، أن تصدر هيئة كبار العلماء، بيانا تعلن فيه تضامنها الكامل مع الأقباط ضد الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها، وتأييدها الكامل لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

وسترسل هيئة كبار العلماء، برقية عزاء للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في ضحايا الكنيستين.