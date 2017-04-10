مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وبشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو على يد حركة الشباب الإرهابية ضد قاعدة وأكاديمية عسكرية، مما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا على الأقل.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية في تصريح اليوم الاثنين - عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا برحمته.

وأكد المتحدث، وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب، مشددا على دعم مصر الكامل للرئيس المنتخب والحكومة الصومالية من أجل استعادة الاستقرار والأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة.