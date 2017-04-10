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الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

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الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

مصراوي Masrawy

رئيس التشيك ميلوش زيمان

القاهرة- (أ ش أ):

بعث رئيس التشيك ميلوش زيمان ببرقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح في ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية ؛ واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وقال زيمان، في البرقية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها من سفارة التشيك بالقاهرة اليوم الاثنين: "تلقيت بحزن خبر التفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية التي أودت بحياة العديد من المواطنين المصريين".

وأضاف: "أرجو أن تتقبلوا أحر التعازي لأسر الضحايا والشعب المصري، وأود أن أؤكد لكم سعادة الرئيس أنني أقف معكم في هذه الفترة العصبية، أنا أدرك الحاجة إلى كلمات المواساة في مثل هذه اللحظة، ولكنه لا يجب أن يوقفنا الأسى عن التصدي للإرهاب، الأمر الذي نعمل لأجله سويا، إنني مقتنع بأن كلّ حكومة بصفتها المتحضرة يجب عليها حماية مواطنيها ضد التهديدات الإرهابية".

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