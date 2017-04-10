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فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي

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فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي

التحرير

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انتقد أحمد سمير، لاعب الزمالك السابق، لاعبو الفريق الأبيض، بعد الخسارة أمام إنبي، مشيرًا إلى أن بعضهم لم يحترم قيمة قميص وتاريخ النادي، معلقًا «فيه أجيال كتيرة أقل من اللاعيبة الموجودة دلوقتي وما خسروش 4 مباريات متتالية».

وتابع، «سمير»، خلال لقاءه ببرنامج « النيل» على قناة النيل للرياضة، أن الحديث عن تسبب المدير الفني في خسارة الفريق لم يعد مجديا، فاللاعبون خسروا 4 مباريات مع 3 مدربين، مشددًا أنهم لا يغيرون على ناديهم في الملعب.

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وأشاد، بطارق العشري المدير الفني للفريق البترولي، احترم نادي الزمالك، وقدم مباراة تكتيكية رائعة، استحق عليها الـ3 نقاط.

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التحرير

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