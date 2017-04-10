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عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج

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عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج

مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس

كتبت- سحر عزام:

قال فادي فرنسيس، عضو اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان لمصر إن الزيارة في موعدها يومي 28 و29 أبريل الجاري وبنفس برنامج الزيارة دون تغيير.

وأضاف فرانسيس- في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الاثنين، إنه لا صحة لما تردد عن تأجيل موعد الزيارة بعد حدوث تفجيرات في كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أمس الأحد خلال احتفالات المسيحيين بأحد السعف.

وأكد عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان للقاهرة إن زيارة البابا تمثل رسالة سلام لمصر، لافتًا إلى صلاة بابا الفاتيكان أمس، على أرواح ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية.

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