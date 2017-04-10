بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين، إن جثمان الانتحاري منفذ تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا أو منفذ تفجير كنيسة المرقسية بالإسكندرية سيتم التعرف عليهما من خلال تحليل الـDna للأشلاء المتناثرة لهما في مكان الحادث.

وأضاف فودة- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء الاثنين بأن بعض جثامين ضحايا الكنيستين، تم التعرف عليهم من خلال ملامحهم وجثث أخرى تم التعرف عليها من خلال الملابس، لافتًا إلى إن الجثث المشوهة أو الأشلاء تم إجراء تحليل Dna لهم ومطابقته مع أقاربهم.

وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى التعرف على أنواع المواد المتفجرة في الحادث من خلال أخذ عينات من الأجزاء المحترقة في الجثث واستخراج المادة البارودية منها ومعرفة ووزن ونوع المتفجرات وما إذا كان مستخدم في مصر أو مستورد من الخارج.