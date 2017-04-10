قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا

كتب – محمد الصباغ:

أطلق مسلح النار على المتواجدين بمدرسة ابتدائية في مدينة سان برناردينو، بكاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وذكرت الشرطة المحلية أنها تعتقد أن المهاجم قتل نفسه وأن الواقعة وقعت داخل أحد الفصول المدرسية، فيما تم احتواء الأمر.

ونقلت قناة تلفزيونية محلية أن عدد الضحايا وصل لأربعة، بينهم اثنين قتلى، ربما هم المنفذ وأحد المدرسين، فيما أصيب اثنين آخرين "ربما يكونا من الطلاب".

وذكرت الشرطة أن الهجوم قد يكون مرتبطًا بقضية عنف منزلي محتمل متورط فيها المدرس.

تم إجلاء حوالي 500 تلميذًا من مدرسة "نورث بارك" إلى مدرسة قريبة، وتم إغلاق المدارس الأخرى احترازيًا.

شهدت المدينة هجومًا إرهابيًا في عام 2015، أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين.