استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا

برلين - (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية على قاعدة جوية سورية، الأسبوع الماضي، في رد فعل على هجوم يشتبه أنه كيماوي شنته قوات النظام السوري على معارضين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست ديامب) لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي" أن 56% من الألمان يعارضون التدخل العسكري الأمريكي في سورية.

في المقابل، أعرب 29% من المستطلع آراؤهم عن اعتقادهم بأن تصرف الولايات المتحدة تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "قاس لكنه عادل".

كما أبدى المشاركون في الاستطلاع رفضا أوضح لمشاركة الجيش الألماني في مهمة قتالية في سورية، والتي لم تحظ سوى بتأييد 18% فقط، ورأى هؤلاء أن على الجيش أن يشارك في مهمة من هذا النوع في حال اتساع نطاق الصراع وطلب تحالف تقوده الولايات المتحدة من ألمانيا ذلك.

في المقابل، أعرب 75% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه لا ينبغي على ألمانيا المشاركة في مثل هذه الحالة.