الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير

طهران - (أ ش أ):

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن شن المزيد من الضربات الأمريكية ضد سوريا قد يدفع المنطقة إلى وضع في غاية الخطورة، وذلك بعد أن صرح مسئولون أمريكيون وغربيون بإمكانية شن المزيد من الضربات ضد النظام السوري.

وقال روحاني - في مؤتمر صحفي عقد في طهران أوردته قناة (برس تي في) الإيرانية، الإثنين، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، ضد القاعدة الجوية في سوريا كانت خطأ في الأساس وإن الإرهابيين قد استفادوا منها، مضيفا أن تكرار مثل هذا الفعل "قد يكون في غاية الخطورة على المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني قد أكد - خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس - أن الأعمال الأمريكية "العدوانية" ضد سوريا غير مقبولة وتعد انتهاكا للقانون الدولي، كما دعا الرئيسان إلى إجراء تحقيق موضوعي في واقعة الهجوم بالأسلحة الكيماوية على بلدة "خان شيخون" في إدلب بسوريا.