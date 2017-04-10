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استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص

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استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص

مصراوي Masrawy

استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

بيروت - (د ب أ):

استمرت المعارك في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بين مجموعة "بلال بدر" الاسلامية المتشددة من جهة والقوة الفلسطينية المشتركة وحركة فتح من جهة أخرى، اليوم الاثنين ما اسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن أخرين.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن معارك عنيفة دارت منذ ظهر اليوم الاثنين في كافة مناطق الاشتباك في المخيم خاصة على محاور الطيري وجبل الحليب وسوق الخضار لمحاصرة جماعة بدر.

ونقلت الوكالة اللبنانية عن قائد الأمن الوطني الفلسطيني، فتحي أبو العردات، تأكيده "رفض القيادة السياسية الفلسطينية وحركة فتح والفصائل شروط بلال بدر وقرار إنهاءه قد اتخذ والعملية العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق الهدف".

يذكر أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني والقوة المشتركة قد شنت هجوما باتجاه معاقل جماعة بدر، بحسب الوكالة، في حي الطيرة وكثفت القصف على مواقعه من المحاور كافة في حين شوهدت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من مربعه الأمني.

وكانت الاشتباكات في المخيم قد اندلعت عصر يوم الجمعة الماضي إثر اعتداء مجموعة بلال بدر على القوة الفلسطينية المشتركة أثناء انتشارها في مقر الصاعقة عند مفترق سوق الخضار على الشارع الفوقاني في المخيم.

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