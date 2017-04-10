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مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية

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مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية

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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

إسطنبول - (د ب أ)
قدم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، تعازيه لنظيره المصري سامح شكري في ضحايا التفجيرين، اللذين استهدفا كنيستين شمالي البلاد أمس الأحد، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الخارجية التركية لم تسمها أن جاويش أوغلو أجرى االاتصال الهاتفي ، اليوم الإثنين، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس الأحد، أعلن تنظيم داعش "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين اللذين استهدفا كينستين في مدينتي طنطا والأسكندرية ،و أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 126 آخرين، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة المصرية.

وكانت وزارة الخارجية التركية أدانت "بشدة" التفجير الذي استهدف كنيسة "مارجرجس" في مدينة طنطا شمالي أمس الأحد، فور وقوعه، قبل أن يلحقه تفجير ثان في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ووصفت الخارجية في بيان، نقلته الأناضول التفجير بالإرهابي، وقدمت تعازيها لكافة أبناء الشعب المصري.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والقاهرة توترا منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

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