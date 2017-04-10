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عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة

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عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة

التحرير

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قال اللواء عاصم جنيدى، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فيما يعرف بـ"أوبر وكريم"، سينعش خزائن الدولة، من خلال ضخ مزيد من الضرائب من تلك الشركات، كما أنه سيوفر فى استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير.

وأوضح جنيدى، في تصريح لـ"التحرير"، أن القانون منح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها وهى 6 أشهر، كما أنه نص فى مواده على حماية مستخدمي السيارات وملاكها، وسائقي التاكسي ويحدد ساعات العمل، ولا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها.

واستطرد، أن القانون يسمح لسائقى سيارات التاكسى الأبيض بالإنضمام لمنظومة النقل البرى للركاب المدعمة بتكنولوجيا المعلومات. 

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ونوه جنيدى، أن اتخذت هذا الإجراء بعد التعرف على نتائج التجربة فى الدول المتقدمة فى العالم وهذا أسلوب جديد ومميز يحسب لها.

ويتضمن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ٢٣ مادة بهدف تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
 

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التحرير

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