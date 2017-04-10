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«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ

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«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ «العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ

التحرير

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أكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تحويل الدكتور علي عبد العال اتفاقية تيران وصنافير للجنة الشئون التشريعية والدستورية أمر غير مقبول فى ظل حالة الطوارئ.

وأشار نائب لجنة الشئون التشريعية، في تصريح خاص، إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي قضى بقبول دعوى مطالبة بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، ليس نهاية المطاف وليس حكمًا باتًا.

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يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، اليوم الإثنين، 10 أبريل، وأحال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة إلى لجنة الشئون الدستورية.
 

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التحرير

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