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إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية

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إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية

التحرير

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كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظ، بالتنسيق مع مؤسسة الخير للبدء في تنفيذ عمليات إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولي بالرعاية، بنطاق حي وسط والعامرية ومدينة برج العرب.

قال سلطان، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن ذلك يأتي في إطار توقيع المحافظة بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ مشروع بناء 10 آلاف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية لتحسين البيئة السكنية لـ10 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية.

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وأضاف أن المشروع من أهم المشروعات التي تهدف إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع بين مؤسسة مصر الخير والحكومة المصرية، ممثلة في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، يهدف إلى المساهمة في إنشاء وحدات سكنية بمساحة تتراوح بين 55 إلى 60 مترًا مربعًا للوحدة السكنية يتم بناءها على مدار 6 سنوات، بالمناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية، كاملة المرافق لتحسين الأحوال المعيشية للسكان.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تمت معاينة 293 منزلًا، وتبين ضرورة البدء في إحلال وتجديد 100 منزل: 50 بحي وسط، 36 بمدينة برج العرب، و14 بالعامرية، مؤكدًا على ضرورة تسليم المنازل خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن تستغرق فترة العمل على إحلالها وتجديدها شهرين على الأكثر.

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التحرير

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