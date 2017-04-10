أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه»

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، إن الإرهابي الذي فجر نفسه داخل كنيسة مار جرجس في طنطا، دخل من الباب الرئيسي وقت الصلاة، حتى وصل إلى الصفوف الأولى للمصلين، وحينها قام بالتفجير، موضحًا أن هناك 3 شهود رؤية أدلوا بتفاصيل كاملة حول هذا الانتحاري.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه «كان في العشرينات من عمره، ولم يتبق من جثته سوى القدمين، تحديدًا من الركبة إلى القدمين، وباقي جسده أشلاء وغير موجود، ولذلك هناك صعوبة في التوصل لهويته».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.