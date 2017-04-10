بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

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قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون لا يكفى للقضاء على الإرهاب والإرهابيين.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "الحكومة طالبت بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية"، مؤكدا أن مجلس النواب سيعمل على تعديل القانون بالشكل الذي يحقق العدالة الناجزة.

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وتابع: "تم إدخال تعديلات مهمة فيما يخص استماع الشهود، وأعطيت للمحكمة سلطة الاستماع إلى شهود من عدمه بقانون الإجراءات الجنائية".