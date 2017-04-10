نشاط محدود للجان البرلمان النوعية.. والتفجيرات ترجئ نظر ملاحظات قانون العمل

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رغم ازدحام جدول أعمال البرلمان، اليوم الإثنين 10 أبريل، بالكثير من المناقشات حول واقعة تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وتمرير قرارت لرئيس الجمهورية والحكومة، شهدت اللجان النوعية نشاطًا محدودًا على هامش الجلسة العامة لنظر عددًا من الموضوعات أبرزها نظر ملاحظات قانون العمل.

بدأت اللجان العامة اجتماعتها باجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل، وحضور صبري سعيد، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي أوضح أنه جارى استكمال الإجراءات الإنشائية بمركز ثقافة بني سويف ببا، كما سيتم الانتهاء من الترميمات والاصلاحات اللازمة فى القريب العاجل، أعقبها اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب سعيد طعيمة وحضور الدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية قناة السويس، لمناقشة الآثار المترتبة على القرار 800 لسنة 2016 على موانئ بور سعيد مما تسبب في انسحاب مجموعة من الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات.

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وتوسط اليوم اجتماع لجنة الصحة ودارت المناقشات حول أسباب انتشار الفيروس، وظهور بعض الحالات المرضية وسبل الوقاية، والعلاج، بالتوازي مع اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بحضور مندوب عن شركة السكر؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سيف نصر الدين الصافي، ومحمد ياسين، وصبري يوسف داود، بشأن المشكلات التى يعانى منها مزارعى القصب أثناء تسليم محصولهم بسبب ارتفاع نسبة الشوائب، مما يتسبب فى إهدار حقوق المزارعين.

وانتهى اليوم بعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا لجمع ملاحظات اللجنة حول مشروع قانون العمل، واستهلت اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحوادث الإرهابية التى وقعت أمس مستهدفة بعض دور العبادة، إذ أدانت اللجنة هذا الحادث الغاشم، واستكملت اللجنة إجتماعها بتجميع ونظر ملاحظات اللجنة على مشروع قانون العمل، فى ضوء القراءة الأولى لمواد المشروع، وقد تم تأجيل بعض المواد الأخرى بمشروع القانون؛ لمناقشتها فى حضور الوزير فى جلسة لاحقة.