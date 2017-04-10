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فيديو| الطب الشرعي: استخدم الـ DNA للتعرف على بعض الشهداء

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فيديو| الطب الشرعي: استخدم الـ DNA للتعرف على بعض الشهداء فيديو| الطب الشرعي: استخدم الـ DNA للتعرف على بعض الشهداء

التحرير

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قال الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين، إنه تم التعرف على بعض جثامين ضحايا التفجيرات الإرهابية من ملامح الوجه، وأخرى عبر الملابس والمقتنيات، وثالثة لا يتعرف عليها نهائيًا.

وأضاف فودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، :"3% من جثامين الشهداء يتم التعرف عليها من خلال تحليل DNA عن طريق الأهالى".

وتابع: "الانتحارى الذى يفجر نفسه تكون أشلاؤه فى وسط الانفجار ومن خلالها نتعرف على المادة المفجرة".

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يذكر أن تفجيرين استهدفا كنيستي مارجرجس في طنطا، والمرقسية في الإسكندرية، وأسفرا عن وفاة نحو 44 شهيدًا وإصابة العشرات.

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التحرير

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