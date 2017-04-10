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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تواجه الكثير من المنافسه في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحداً، كما هي عادتك دائماً، وتخرج منتصراً

عاطفياً: كن هادئاً إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأنّ هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة عليك مواجهتها بحكمتك المعهودة

صحياً: توعّك غير مؤلم قد يتطور سلباً ويستدعي دخولك الطوارئ في المستشفى

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

 المصدر:ارب حظ

 

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رئيس قسم الأخبار

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