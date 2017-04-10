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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة، وعن عقود واتفاقات جديدة تفتح أمامك أبواب الاسثتمارات الكبيرة

عاطفياً: تناقش قضية زوجية ربما ويُخشى بعض البلبلة أو الغضب، فكن حذراً جداً ولا تصعّد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ

صحياً: كثرة تناولك الطعام تؤدي إلى زيادة وزنك من دون أن تشعر بذلك، فتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

 المصدر:ارب حظ

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