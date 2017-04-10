محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة"

الإسكندرية - (أ ش أ):

أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان بدء تنفيذ بروتوكول التعاون مع "مؤسسة مصر الخير"؛ لبناء 10 آلاف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وكذلك إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد سلطان أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التي تهدف إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البروتوكول المُوقَع مؤخرا بين "مصر الخير" والحكومة المصرية ممثلة في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، يهدف إلى المساهمة في إنشاء وحدات سكنية بمساحة تتراوح بين 55 و60 م3 للوحدة، ويتم بناؤها على 6 سنوات، كاملة المرافق؛ لتحسين الأحوال المعيشية للسكان بالمناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تمت معاينة 293 منزلا، وتبين ضرورة البدء في إحلال وتجديد 100 منها: 50 منزلا بحي وسط، و36 بمدينة برج العرب، و14 بالعامرية، مشيرا إلى ضرورة تسليم المنازل خلال شهر أكتوبر القادم، على أن تستغرق فترة العمل شهرين على الأكثر.. مشددا على انتهاء كافة الأعمال في وقتها المحدد، وفي حالة تقاعس أي مقاول أو تأخره في تسليم العقارات، تُفرض غرامات مالية كبيرة عليه، وتُسند أعمال البناء لآخر.

وكلف المحافظ، نائبته سعاد الخولي بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنازل.

وأكدت سعاد الخولي أن البروتوكول يأتي مساهمة من الجميع في "حب الوطن وخدمته"، واستمرارا لدور الجمعيات الأهلية ومحافظة الإسكندرية وكافة الهيئات والمؤسسات في العمل العام ودعم المشروعات الخدمية والمواطن البسيط.