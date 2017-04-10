«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة»

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اللزمات الكلامية كثيرًا ما تكون سببًا في شهرة البعض، خاصة من مقدمي البرامج، حيث يعتاد الجمهور على تلك اللزمات التي تميز كل إعلامي عن غيره، والتي قد تكون في بعض الأحيان سببًا لانتقاده.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من اللزمات المميزة لبعض مقدمي البرامج:

1- فيفي عبده

تتميز الفنانة "فيفي عبده" بجملتها الشهيرة "5 مواه"، والتي دائمًا ما تصاحبها في كل لقاء إعلامي لها، حتى أنها قدّمت برنامجًا عبر فضائية "TEN TV"، يحمل اسم "5 امواه".

2- يسري فودة

ارتبط الإعلامي والصحفي "يسري فودة" في أذهان الجماهير بجملة "طيّب الله أوقاتكم"، والتي كان دائمًا ما يرددها في برنامجه "آخر كلام"عبر فضائية "أون تي في" قبل إيقافه.

3- معتز الدمرداش

"اوعوا تروحوا في أي حتة"، لزمة اشتهر بها الإعلامي "معتز الدمرداش"، وتصاحبه في جميع البرامج التي يقدمها، ويلقي الجملة بطريقة لطيفة ونبرة صوت مميزة.

4- تامر أمين

اللزمة التي صاحب الإعلامي "تامر أمين" جعلته يقدّم برنامج بنفس الاسم، وهي لزمة "تحيا مصر" التي يرددها بشكل دوري في برامجه.

5- وفاء الكيلاني

غمزة وابتسامة خفيفة تصبحها جملة "تصبحوا على خير"، طريقة مميزة اختارتها الإعلامية "وفاء الكيلاني" لإنهاء برنامجها مهما تغير مضمونه، وأصبح الجمهور ينتظر نهاية كل حلقة ليسمع تلك الجملة التي تقولها "الكيلاني" بطريقة مميزة.

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6- أبو حفيظة



الإعلامي أكرم حسني اشتهر بتقديم شخصية "سيد أبو حفيظة"، والتي يقدمها منذ ظهوره حتى الآن في برنامجه "أسعد الله مسائكم من جديد 4"، ومنذ ظهوره لازمت "أبو حفيظة" عبارة "فوتكوا بعافية.. مواه".

7- أحمد موسى

لزمة لا إرادية عرضت الإعلامي "أحمد موسى" كثيرًا للانتقاد، حيث أنه دائمًا ما يردد كلمة "هااااح"، حتى أنه تعرض لهجوم شديد بسببها، وهو ما جعله يقلل من تكرارها، ومع ذلك تخرج منه بشكل تلقائي.

8- أبلة فاهيتا

الشخصية الكارتونية "أبلة فاهيتا" تتميز بعبارة "يا سوسو"، وذلك منذ أن ظهرت في برنامجها "أبلة فاهيتا من الدوبلكس"، كما صحبتها شخصية جديدة هي ابنتها الدمية "كارو"، والتي الحقت بها أيضًا لزمة "كارو يتيم".

9- الشيف حسن

يطل الشيف حسن على جمهوره كمقدم لبرامج "طبخ"، ومع ذلك يحافظ على خفة ظله في جميع برامجه، ودائمًا ما تصاحبه عبارة "يا تكاته يا حركاته" و"يا جمالو يا جمالو"، والتي يقولها بشكل طريف حتى أنها أصبحت علامة يعرفه بها الجمهور.

10- عمرو أديب

"فلة شمعة منورة".. عبارة يستخدمها الإعلامي "عمرو أديب" بشكل كبير في برامجه، وقد يستخدمها للتعبير عن إعجابه بشيء أو شخص ما، وقد يستخدمها أيضًا للسخرية من شيء ما، فهي تلازمه في جميع الأحوال.