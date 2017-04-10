«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم

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نشر عدد من نجوم الفن والإعلام صورهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسخروا منها، بالرغم من أن بعضها حاز إعجاب العديد من متابعيهم، ونرصد في التقرير التالي أبرز هؤلاء الفنانين.

1- حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورته من إحدى الصالات الرياضية، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهر على ملامح وجهه تعبير يفيد الاستنكار، وعلّق الرداد على الصورة ساخراً: "ده ريئكشن يدل على مدى سعادتي بالتمرين".

2- تامر حسني

بعد أن سخر بعض متابعي الفنان تامر حسني من صورته أيام المراهقة، رد على هذه السخرية بنشر صورة له وهو طفل، وأظهر إعجابه بالصورة وقارنها بصور مراهقته، قائلأً: "بعيداً عن سن من ١٤ لـ١٨ بتاع الشنب الأخضر ده، في مراحل لطيفه أهي".

3- أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورته بجانب صورة لأبيه صلاح السعدني أيام شبابه، وعلّق عليها قائلاً: "يخلق من ضهر العالم فاسد".

4- محمد إمام

علّق الفنان محمد عادل إمام على صورة لغلاف إحدى المجلات، ظهر بها وهو طفل مع أشقائه وأبيه عادل إمام، قائلاً: "مش عارف ليه إخواتي كانوا عاملين فيا كده؟!".

5- ميس حمدان

سخرت الفنانة ميس حمدان من صورة سيلفي التقطتها في "الجيم"، من خلال صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، قائلةً: "اهي دي شبه صورة البطاقه.. بس العيب مش فينا هو يا اما في الكاميرا او في الراجل اللي بياخدنا على غفلة ويصور بسرعة، تقولو ثانيه بس اضبط شعري .. يقولك ﻻ دة كدة جميل قوي ..طب الصورة حلوة يا ريس؟؟؟ يقولك مفيش اجمل من كدة ..و هنا لحظة لما اول مرة تﻻحظى او تﻻحظ الشبه بينك وبين عم عبده البواب هههه ..و في الوقت اللى انا مصدومه فيه بكون بتضطرد (معلش يا فنانة عايز الحق صﻻة الضهر) ..و قدر الله ما شاء فعل".

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6- طارق سويد

تذكر الممثل والمؤلف اللبناني طارق سويد مشهدًا له برفقة الممثلة اللبنانية، داليدا خليل، من مسلسل "الطاغية"، مضى عليه 12 عامًا، وعلّق طارق على إطلالته وقتها قائلاً: "أنا وداليدا خليل من مسلسل "الطاغية"!! معقول سوالفي! مش سوالف هول، شي مدري شو هوي! معقول شعراتي وسكسوكتي".

7- أصالة

أحيت الفنانة أصالة حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ22، وتعرضت لموقف مضحك إذ سخرت من صورتها بأول ألبوماتها الذي يحمل عنوان "سامحتك"، قائلة: "في الصورة دي اعتمدت في تسريح شعري على الطبيعة.. وكانت الصورة تذهب العقل".

8-إبرام سمير

سخر أحد أعضاء فريق "مسرح مصر" من قصر قامته، حيث نشر صورة له برفقة الفنان أحمد التهامي، وعلّق عليها قائلاً: "انا واجزاء من الفنان احمد تهامي .. للاسف معرفتش اجمعه في صوره واحده ".

9- بدرية طلبة

قالت الفنانة بدرية طلبة عن صورتها من أيام المرحلة الابتدائية: "وإحنا كنا صغيرين السحنة كانت غريبة شوية ياريت محدش يتريق على شكلي".

10- جويل ماردينيان

مازحت الإعلامية جويل ماردينيان جمهورها من خلال نشرها صورة لها منذ المراهقة، في عمر الـ13، وقارنتها بنجلها "بايلي"، وعلّقت عليها قائلة: "لا أصدق كم كنت أشبه إبني بايلي، صورة طبق الأصل".