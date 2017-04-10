انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي»

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أثارت الفنانة روبي الجدل بعد أزمتها مع عاملة الملابس المسئولة عنها أثناء تصوير مسلسل "رمضان كريم"، الذي تشارك به في الموسم الرمضاني القادم.

وحدثت الأزمة بسبب تأخر عاملة الملابس عنها ما تسبب في تعطيلها، وقامت بسبها عندما جاءت متأخرة، ولكن عاملة الملابس ردت عليها ووصل الأمر إلى تشابكهم بالأيدي وسط الحضور.

لم يتوقف الأمر هنا، ولكن عاملة الملابس قامت بتوجيه اتهام للفنانة، وتحرير محضر متهمةً إياها بالاعتداء عليها بالضرب والسب أثناء تصوير المسلسل بمدينة 6 أكتوبر.

أزمة روبي مع عاملة الملابس لم تكن أول حادث يثير حولها الجدل، فقد شهدت حياتها الفنية والشخصية بعض المواقف التي سُلط عليها الضوء من قبل الإعلام والسوشيال ميديا، ونرصد أبرزها في السطور التالية.

"أخاف ألا أقيم حدود الله"

شائعات كثيرة طالت علاقتها بزوجها المخرج سامح عبد العزيز، فكثيرًا ما كان يعلن الثنائي انفصالهما وعودتهما مرة أخري، فترددت أنباء حول رفع روبي دعوى خلع ضد زوجها، وتركها منزل الزوجية، وأنها انفصلت بالفعل عن زوجها للمرة الثانية لأسباب شخصية لم تبح بها، كما قالت في دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعي فى سبتمبر 2014، وأنجبت منه الطفلة "طيبة"، ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة، بحسب دعواها.

وأضافت في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية معه و"تخشى ألا تقيم حدود الله"، لكن بالرغم من ذلك عاد الثنائي مرة أخرى وظهرا معًا في العديد من المناسبات الاجتماعية، بل وخرجت روبي، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، لتعلق على الأمر، مؤكدةً أن "تعدد شائعات الانفصال دليل على حبهما الكبير"، وذلك قبل إعلان انفصالهما الثالث مؤخرًا.

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"الكريسماس"

نشرت صفحة منسوبة للفنانة روبي عبر موقع التواصل الاجتماعي٬" فيسبوك"٬ مجموعة صور جديدة لها بمناسبة الاحتفال بالكريسماس٬ تبين أن إحداها مزيفة٬ وهي التي ظهرت خلالها بملابس بابا نويل الحمراء٬ وعلقت الصفحة على إحدى الصور قائلةً: "عشية الكريسماس٬ عيد قيامة وعام جديد سعيد عليكم".



وتبين بعد ذلك أن الصورة التي نشرتها الصفحة ما هي إلا صورة تم "فبركتها" ببرنامج "فوتوشوب"٬ بإضافة وجه روبي بدلًا من وجه الفتاة الأصلية، ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"ليه بيداري كدا"

يعتبر فيديو كليب "ليه بيداري كدا" العمل الأشهر في تاريخها، لكن رغم حجم الانتشار الذي حققه لها، عرضها للكثير من الانتقادات بسبب "جرأته" وقتها.

وقالت روبي في برنامج "صاحبة السعادة" إنها صورت الكليب "بعفوية"، وأضافت: "صورت ليه بيداري كده في لبنان والمخرج لبناني.. وطلب مني إني أبقى سكسي في الأغنية.. ونفذت، زي ما أي مخرج بيطلب من أي ممثل طلب".