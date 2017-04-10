بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات

كتبت- سحر عزام:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إنه خلال ساعات سيصدر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وفقا لما صرح به الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.

وأضاف بكري- في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، الاثنين، أن أعضاء المجالس سيكون منوط بهم اختيار رؤساء مجالس تحرير ورؤساء تحرير الصحف القومية، وكذلك رؤساء القنوات التابعة لماسبيرو، ورؤساء محطات الإذاعة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى إن اسم الكاتب الصحفي كرم جبر، من الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك أحمد أنيس مرشح لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.