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"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير

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"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير "السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير

مصراوي Masrawy

الحجاج المصريين

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلنت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، انتهاء اللجنة العليا للحج السياحي، من تسعير برامج الحج لكافة مستوياته، خلال اجتماعها اليوم، مضيفه أنه لايمكن الإفصاح عن حجم الزيادة في الأسعار لحين عرضها على يحيى راشد، وزير السياحة ليتم اعتمادها ستم تعميمها من خلال غرفة شركات السياحة.

وأضافت سامي- في تصريح لـ "مصراوي"، الاثنين- أن ارتفاع الحج السياحي مقارنة بالعام الماضي نتيجة لانخفاض الجنيه مقابل العملات الأخرى، معلنة أن تسعير البرامج تم تحديدها وفقًا لسعر الريال السعودي.

وأكدت أن ضوابط الحج لن تختلف كثيرًا عن العام الماضين كما أن برامج الحج السياحي لهذا العام ستكون غير تقليدية وستلبي رغبات شرائح كثيرة من الراغبين في الحج السياحي، معلنة أن الحج الاقتصادي سيكون له النصيب الأكبر في توزيع التأشيرات بنسبة 60% عن باقي المستويات.

وبحثت اللجنة العليا للحج خلال اجتماعها المنعقد اليوم، الأمور المتعلقة بموسم الحج لعام 1438، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان توقيتات وأسعار الحج، ومواعيد تلقي طلبات شركات السياحة لتنظيم الحج هذا العام.

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مصراوي Masrawy

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