بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا

المنوفية - مروة فاضل:

زار الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، أحد مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا.

وأكد مصدر بالمحافظة لـ"مصراوي" أن المحافظ زار " كيرولس عوض نظمي" البالغ من العمر 21 عامًا، بمستشفى الجامعة بشبين الكوم، للاطمئنان على صحته والتأكد من تقديم الرعاية الصحية الكاملة له.

وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات صحفية، إن المصاب يعاني من كسر بالساعد الأيسر ونزيف بشبكة العين اليمنى، وتهتك بالكبد ما تسبب في ارتفاع انزيماته.

وأكدت سرور إجراء جميع الفحوصات الكاملة للمصاب مع توفير كافة الاجراءات العلاجية له.