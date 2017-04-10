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الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا"

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الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا"

مصراوي Masrawy

الدكتور سعد عبداللطيف مكي

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، منح 100كيس دم من المخزون الاستراتيجي للمديرية لصالح مستشفيات طنطا عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارجرجس أمس الأحد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المديرية نفذت حملة كبرى للتبرع بالدم لصالح مصابي حادثي كنيستي المرقسية بالإسكندرية وماري جرجس بطنطا، وشهدت اقبالا كبيرًا بعد الدفع بسيارتين من المركز الإقليمي لخدمات الدم بالمنصورة داخل حرم جامعة المنصورة.

يذكر أن انفجارين وقعا، أمس الأحد، استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء الاحتفالات بأحد السعف.

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