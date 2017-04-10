مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا

الغربية – مروة شاهين:

أفاد مصدر بمديرية أمن الغربية، مساء اليوم الاثنين أن قوات الأمن ضبطت 14 مشتبه بهم في ارتكاب واقعة التفجير التي طالت كنيسة ماري جرجس بطنطا، أمس الأحد.

وأضاف المصدر أن حملات من جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي ضبطت 9 مواطنين من مركزي طنطا والمحلة و5 من كفرالزيات والسنطة فضلا عن اكتشاف اتصال معظم العناصر المضبوطة بخلية إرهابية متورطة بأحداث تفجير مركز شرطة بطنطا وأخرى بمحافظة البحيرة .

يذكر أن مدير أمن الغربية الجديد اللواء طارق حسونة، كان نوه عن ضبط عدد من المشتبه بهم في تورطهم بارتكاب حادث تفجير الكنيسة، لتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.