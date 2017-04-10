البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي

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عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منذ قليل، مع لاعبي القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وحذر البدري، لاعبو الأهلي من الاستهتار والتهاون في مباراة زعيم الثغر، مشددًا على التركيز الكامل في كيفية إنهاء الهجمات وعدم أضاعة الفرص.

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واجتمع المدير الفني للأهلي مع الثنائي عمرو جمال والإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجمي القلعة الحمراء، مطالبًا منهم التركيز، حذرهم من إضاعة الفرص.

ويلاقي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.