أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي

Google+ Print
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منذ قليل، مع لاعبي القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وحذر البدري، لاعبو الأهلي من الاستهتار والتهاون في مباراة زعيم الثغر، مشددًا على التركيز الكامل في كيفية إنهاء الهجمات وعدم أضاعة الفرص.

شاهد أيضا

واجتمع المدير الفني للأهلي مع الثنائي عمرو جمال والإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجمي القلعة الحمراء، مطالبًا منهم التركيز، حذرهم من إضاعة الفرص.

ويلاقي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر