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الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

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الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

التحرير

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نفى جاسر منير، مدير عام نادي الاتحاد السكندري، ما تردد عن اعتراض الفريق السكندري، على تعيين إبراهيم نور الدين، حكما لمباراة الأهلي.

وأكد جاسر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنهم لم يعترضوا على تعيين نور الدين، حكما لمباراة الأهلي، مشيرا إلى أنهم على ثقة فى حكام .

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وكان إبراهيم نور الدين، قد أدار لقاء الأهلى والاتحاد بالدور الأول، واحتسب ركلتي جزاء ضد زعيم الثغر.

ويلاقي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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