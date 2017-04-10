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العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

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العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

التحرير

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طالب وزير الخارجية الأسبق والنائب البرلماني، السفير محمد العرابي، اليوم الإثنين، الدولة بمواجهة الإرهاب الذي تصاعد فجأة الفترة الأخيرة بكل صرامة وقوة، مشدّدًا على ضرورة أن نكون على قلب رجل واحد ضد هذه الحوادث.

أضاف العرابي، خلال حواره ببرنامج «بصراحة»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، أن «الإرهابيين أخدوا لطمة قوية في الأونة الأخيرة، وحوصروا في كورنر وهي حرب أطول شراسة وطويلة الأمد، وكان يجب الحذر بعد زيارة الرئيس لأمريكا وبعد تدفق السياحة مؤخرًا».

تابع: «هناك تقصير أمني، ولكن لا ننسى كان هناك تفجيرات مؤخرًا في روسيا وعدد من الدول الأوربية والإرهابيين بدأوا يبعدوا عن القاهرة، ونفس النهج بيتم كل مرة ولولا الضابط اللي حضن الإرهابي اليوم أمام كنيسة الإسكندرية كانت حدثت كارثة أكبر، لازم الأجهزة الأمنية تتوقع إن عندك حرب طويلة ولما تدخل عدوك في كورنر لازم يستميت في الدفاع عن نفسه وتكبيدك خسائر كبيرة».

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العرابي أكد رفضه لفكرة إجراء مراجعات مع الإخوان، معقبًا: «موافق لو اقتنعوا إنهم لن يقتلوا المصريين ومصر، إذن سنتعايش مع الإخوان وطبعًا هذا لن يحدث».

استكمل: «كنا مجتمعين مع وفد الكونجرس أمس في القاهرة وأكدوا أن الإخوان جماعة إرهابية، وسيصدر قانون قريبًا بهذا الشأن، ومصر هي المستهدف الأول لأن هناك تابعين لهم، وكنت نتحدث للعالم الخارجي أن الإرهاب في منحصر في سيناء وأمتار معينة، ولكن كونه أنه يصل لقلب مصر سيكون هذا خطر كبير ويجب وأد الظاهرة من أولها، ليس هناك وقتا ويكون فيه معركة سلاح بسلاح وصرامة في التنفيذ ورد الفعل.. ونكون على قلب رجل واحد وسياسة واحدة ونتوقف عن بيانات الإدانة، لازم نواجه».

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التحرير

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