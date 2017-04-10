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فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات

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فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات

التحرير

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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الموعد النهائي لإقرار قانون تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية.

وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس النواب، أكد خلال جلسة اليوم الأثنين، أن قانون الهيئات الصحفية والإعلامية سيصدر اليوم وفي الأكثر غدا، وسيتم نظر القانون المنظم للصحافة والإعلام الذي يتعلق بالمواد الموضوعية وإدارة العمل الصحفي والإعلامي".

وتابع: "أحد الأسماء المطروحة في رئاسة اللهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، عاد الحديث مرة أخرى على أحمد أنيس، ليترأس الهيئة الوطنية للإعلام، ومازال اسم نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، يتردد ولكن لا أحد يستطيع أن يحسم فكل هذه المعلومات ترددت فقط، وعبد الفتاح الجبالي، سيكون عضو في تنظيم الإعلام".

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التحرير

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