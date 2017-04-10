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صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان

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أشادت السفيرة البلجيكة بالقاهرة، سبيل دوكارتين، بالموقع الأثرى بمنطقة الكاب شمال محافظة أسوان، الذي تشارك فيه بالعمل البعثة البلجيكية الأثرية، التابعة لمتحف الفن الملكي البلجيكي، من خلال أعمال الحفائر والمسح الأثري.

عبرت دوكارتين عن إعجابها بأعمال البعثة البلجيكية الأثرية، التي تعمل بالمنطقة منذ عام 1939، وتعد من أقدم البعثات الأثرية في .

كما أشادت السفيرة بالنجاحات التي حققتها البعثة في منطقة الكاب الأثرية بمركز أدفو شمال أسوان، التي كان من أهمها اكتشاف أهم تمثال للملك "سا حو رع"، وهو ثان ملوك الأسرة الثامنة في عصر الدولة القديمة، وهو تمثال نادر تم اكتشافة منذ عدة سنوات.

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رافق السفيرة، خلال جولتها بالمنطقة، نصر سلامة، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، الذي شرح المنطقة للمسئولة البلجيكية، وأهم أعمال البعثة البلجيكية بالمنطقة، والتي تمتد لمدة 6 أسابيع اعتبارًا من 1 أبريل من كل عام.

وقال سلامة، لـ"التحرير" إنه تم تقديم توصية للسفيرة البلجيكية بشان استمرار مدة عمل البعثة الأثرية سنويًا في المنطقة، مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة من الجانب البلجيكي لأعمال الحفائر والمسح الأثري بالمنطقة.

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