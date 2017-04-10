الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون الطوارئ ساري من الواحدة ظهر اليوم الإثنين، ولمدة 3 أشهر مقبلة، لافتًا إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيتوجه غدًا إلى البرلمان، لشرح الأسباب التي دعت إلى تطبيق حالة الطوارئ، وأوضح أن ذلك إجراء دستوري.

أضاف سلطان، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»: «البلد تمر بظرف صعب استثنائي، بعد وقوع حادث أليم ليس الأول من نوعه، وواضح أن معركة الإرهاب مطلوب فيها جهد إضافي وتكاتف وتكافل كل قوى الشعب، لابد أن نقف يدًا واحدة ضد التطرف والإرهاب».

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

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ومن جانبه؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، وفرض حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 شهور، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.