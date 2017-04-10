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بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟»

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بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟»

التحرير

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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن تمر بحالة حرب الآن، معقبة: "محدش بيسأل في الحرب كيلو السكر بكام، لازم نحمد ربنا أننا عايشين على وجه الأرض".

وأضافت الخياط، خلال برنامج "بين السطور"، المذاع على قناة "أون لايف"، : "القنوات المسيحية في حالة بكاء، ومصر ليست في حاجة للبكاء الآن"، موضحة أن ما نشره الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، على صفحته الرسمية على"تويتر"، بأن مصر لا يوجد بها أمن وأمان، يتفق مع ما قاله مسيحيون إنهم لا يجدوا من يحميهم.

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وتسائلت الخياط، : "إزاي يا أقباط مصر تتفقوا في رأيكم مع القرضاوي".

 

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التحرير

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