بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة

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كتب - محمد عبدالجليل ويونس محمد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تمكن الأجهزة الأمنية في أسيوط من قتل 7 من عناصر داعش الإرهابي، أثناء اختبائهم بوكر في جبال محافظة.

وأضافت في بيان: "توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني، باتخاذ مجموعة من هؤلاء العناصر، ممن يعتنقون فكر داعش إحدى المناطق الجبلية بأسيوط، وكرًا لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيداً لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية".

وتابع: "عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم مداهمة الوكر والكائن بجبل عرب العوامر دائرة مركز أبنوب بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي لأسيوط، إلا أنه حال استشعار العناصر الإرهابية اقتراب القوات، أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل سبعة عناصر إرهابية أمكن تحديد ثلاثة منهم وهم حسن عبد العال، اسمه الحركي كريم 31 سنة، ويقيم بها بمنطقة الغنايم بأسيوط، موظف بمديرية الصحة، إسلام سعيد، واسمه الحركي خطاب، 23 سنة، ومقيم بالفيوم، طالب بكلية الحقوق، ومصطفى السيد محمد، واسمه الحركي عبد الرحمن، 24 سنة، ومقيم بالشرقية".

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وأكمل: "وعثر بالوكر على 5 بنادق آلية، 9 خزن تحوي كمية من الطلقات، وسلاح جرينوف وشريط مزود بطلقات، وكمية كبيرة من الطلقات متنوعة الأعيرة، دراجة نارية ، مجموعة من الكتب والإصدارات الخاصة بالتنظيم الإرهابي، ووسائل إعاشة متنوعة".

وأشارت الداخلية إلى أن المتهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية رقم 385/2017 حصر أمن دولة عليا "تحرك مجموعة من العناصر المرتبطة بفكر تنظيم داعش" لقيامهم بالإعداد لإستهداف العديد من الأهداف بمحافظة أسيوط أبرزها (دير السيدة العذراء بقرية درنكة، بعض أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بمحافظتى أسيوط وسوهاج، مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة، بعض المنشآت الشرطية والإقتصادية، مجمع المحاكم).