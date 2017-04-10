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ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

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ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

التحرير

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تلقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

"بن زايد" أكد تضامن الإمارات مع ، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الاجرامي، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الشعب المصري على التمسك بوحدته الوطنية وهزم الإرهاب.

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في حين، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره لـ"ولي العهد"، منوهًا بأن اعتزاز الشعب المصرى بما يجمعه بنظيره الإماراتي من علاقات ود وإخاء امتدت منذ عقود طويلة، وأكد تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفاً واحداً ضد الإرهاب، ومخططاته التي لا تستهدف النيل من مصر فقط بل من الأمة العربية بأسرها.

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التحرير

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