«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه

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قال ياسر بهنس، رئيس شركة تاون جاس لتوصيل الغاز، إن الشركة مستمرة في تنفيذ خطة قطاع البترول، التي تهدف لتوصيل الغاز لما يقرب من مليون وحدة سكنية خلال 2017، نصيب الشركة فيها نحو 345 ألف عميل، باستثمارات قدرها 900 مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، اليوم الإثنين، بحضور عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أسامة البقلي، رئيس مجلس إجارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة إيجاس، ووكلاء الوزراء ونواب المجلس التنفيذي للهيئة والشركة القابضة.

وأضاف بهنس أن القوائم المالية للشركة أسفرت عن تحقيق إيرادات وصلت إلى نحو 975 مليون جنيه، وهو ما يعد الأعلى خلال الـ5 سنوات الماضية.

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وذكر أن الشركة تمكنت من توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمناطق: عرب غنيم، عزبة الوالدة، العزبة القبلية، نزلة السمان، كفر الجبل ومنشية البكاري، والانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية بمناطق: حكر التبين، منشية ناصر، الدويقة، جزيرة محمد، الكوم الأحمر وأوسيم، تمهيدًا لدخول الغاز للعملاء بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأضح أن الشركة نجحت في إجراء التعديلات المطلوبة على خطوط شبكة توزيع الغاز والانتهاء من المشروعات القومية، مثل إنشاء المرحلة الثالثة لمحطات مترو الأنفاق بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة لتنفيذ المحاور الرئيسية للطرق والكباري بمشروعات تطوير محور روض الفرج ومحور الفنجري ومحور طريق العين السخنة.

واختتم أن عدد العملاء الجدد الذين تمكنت الشركة من توصيل الغاز لهم وصل إلى نحو 203 آلاف عميل، وتحقيق وفر قدره 237 مليون جنيه من الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تلبية طلبات ما يقرب من 83 ألف بلاغ لخدمة العملاء وحالات الطوارئ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.