خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندي، مساء الإثنين، إن «مصر دولة قبطية سواء بمسيحييها أو بمسلميها»، مشيرًا إلى أن «مصر تتمتع بشيء لا يمثالها فيه أي دولة في العالم، وهي القبطية».

أضاف الجندي، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر فضائية «DMC»: «كلنا أقباط، وهذا المزيج الخاص يحسدنا عليه العالم أجمع، لأن التعايش بيننا لا يستطيع أن يماثله أي شعب».

أشار أن هناك نوع فقه يُسمى بـ«فقه المصريين»، موضحًا: «طريقة التدين بتاعتنا مختلفة عن طريقة تدين في العالم، مسلمي مصري مختلفين عن أي مسلمين في العالم، ومسيحيّ مصر مختلفين عن مسيحيّ العالم».

شاهد أيضا

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، مساء الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.