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صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

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سميرة حسن

ألتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بالمهندس عبد الرحمن عبد المجيد، مفوض وممثل شركة أفيك الصينية بجمهورية العربية وهي شركة خاصة بدعم المشروعات الإستثمارية والتنموية، لبحث سبل دعم المشروعات القومية بالمحافظة والإستثمارات التي يمكن تقديمها لتلك المشروعات كمدينة دمياط للأثاث وميناء الصيد بعزبة البرج و إنشاء أرض معارض دولية بمدينة رأس البر.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح ، ألتقى برئيس مجلس إدارة تلك الشركة على هامش زيارته الأخيرة لدولة الصين .

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