كوتينيو: الفوز على ستوك لم يتحقق بفضلي أو بفضل فيرمينو فقط

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تمكن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول من تقديم مباراة رائعة أمام ستوك سيتي، مساء السبت الماضي، بفضل عزيمته على المشاركة في اللقاء على الرغم من الوعكة الصحية التي تعرض إليها.

فقد مكث حامل الرقم 10 على دكة البدلاء خلال مواجهة الفريقين على ملعب بريتانيا وخسر 3 كيلو جرام من وزنه، كما أشار الموقع الرسمي للريدز، بالإضافة إلى اضطراره إلى مغادرة أرض الملعب خلال مباراة بورنموث بسبب المرض.

وتحسنت صحة المهاجم ليتمكن من المشاركة في مواجهة ستوك كبديل في الشوط الثاني إلى جانب مواطنه البرازيلي روبيرتو فيرمينو بعد تأخر الريدز بهدف خلال اللقاء.

لم يمض الكثير من الوقت حتى استطاع الثنائي البرازيلي من تغيير مجريات المباراة بشكل سريع عبر تسجيل كوتينيو هدف التعادل في الدقيقة 69 وإضافة فيرمينو الهدف الثاني بتسديدة خيالية.

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هذا وتحدث كوتينيو، الذي أصبح أكثر لاعب برازيلي سجل أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صافرة نهاية المباراة، عن إصراراه على خوض اللقاء، وشدد أيضا على أهمية مواصلة نفس الأداء خلال المباريات الـ6 المتبقية، إذ قال "أريد المشاركة في مباريات الفريق والمواصلة على نفس المنوال، أسعى إلى تسجيل عدد أكبر من الأهداف لمساعدة الفريق بالإضافة إلى الاستفادة من المدرب".

وأضاف "حققنا فوزا مهما للغاية، يجب علينا القتال من أجل الفوز بالعديد من النقاط وجميع المباريات المتبقية مهمة بالنسبة إلينا".

وأختتم "الفوز لم يتحقق بفضلي أو بفضل فيرمينو فقط، بل كان نتيجة الأداء الرائع الذي قدمه الفريق خلال الشوط الثاني من اللقاء، صنعنا العديد من الفرص وتمكنا بعد ذلك من تسجيل الهدفين، أعتقد بأننا فزنا بفضل أداء الفريق وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالجهود الفردية".