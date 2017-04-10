بونوتشي عن مواجهة برشلونة: السيدة العجوز أصبح قوي

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صرح الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع فريق يوفنتوس، إن دفاع برشلونة الإسباني، لم يعد قويا كما كان من قبل، مشيرا إلى أن السيدة العجوز أصبح فريق قوي.

وقال المدافع الإيطالي لصحيفة "لا ستامبا"، اليوم الإثنين، قائلا "لم أشاهد نهائي بطولة 2015 مطلقا مرة أخرى، ستكون تلك مباراة مختلفة، لأن دفاعنا أصبح أقوى، وبرشلونة ربما ليس قويا كما كان في ذلك النهائي، علي الرغم من ذلك فهو مازال ضمن عظماء أوروبا".

وأضاف "ربما خسرنا قوتنا البدنية في وسط الملعب مقارنة بحالنا في 2015، وذلك بعد رحيل فيدال وبوجبا، لكن لدينا لاعبين جيدين هذا الموسم".

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وتابع بونوتشي "بالنسبة لبرشلونة، هناك نيمار قد اتخذ خطوة إضافية في مسيرته، وماسكيرانو قد أصبح أكبر عامين في الدفاع، وراكيتيتش نضج في وسط الملعب".

واختتم "الفريقين لديهم قوة دفاعية كبيرة، وكلاهما لديه نقاط ضعف وقوة، ومن يستغل ذلك بالطبع سيحقق الفوز".

الجدير بالذكر أن الفريقين سيتواجهان غدا الثلاثاء، في إطار ذهاب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.