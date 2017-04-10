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ليفربول يواجه سيدني بعد نهاية الموسم في مباراة ودية

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ليفربول يواجه سيدني بعد نهاية الموسم في مباراة ودية ليفربول يواجه سيدني بعد نهاية الموسم في مباراة ودية

التحرير

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أعلن نادي ليفربول لكرة القدم عن مشاركته في مباراة ودية في مدينة سيدني الأسترالية على ملعب أستراليا بعد نهاية الموسم الحالي، حيث تقام المباراة أمام نادي سيدني لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق 24 مايو.

وقد تواجد سفير النادي إيان راش في مدينة سيدني للإعلان عن المباراة التي تقام بين الفريقين للمرة الأولى في تاريخهما.

وتحدث أسطورة الريدز عن هذه المناسبة قائلا "لدينا قاعدة جماهيرية مميزة في أستراليا، ودائما ما تكون أجواء الملاعب رائعة هنا".

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وأضاف راش "سيلعب الفريق في سيدني للمرة الأولى ولا يوجد أدنى شك بأنه يتطلع لخوض مباراة رائعة أمام أفضل فريق في الدوري الأسترالي".

هذا وستكون هذه المباراة الأقرب للذكرى الـ125 لتأسيس النادي في 3 يونيو، وستنظم عدة فعاليات بهذه المناسبة في يوم اللقاء.

يمتلك ليفربول أكثر من 2.3 مليون مشجع في أستراليا، وقد أثبتت الجماهير شغفها تجاه النادي بعد أن أنشد 95 ألف مشجع نشيد "لن تسير لوحدك أبداً" في ملبورن الأسترالية في عام 2013، بالإضافة إلى حضور الآلاف من المشجعين لمساندة الفريق في مدينتي بريزبين وأديلايد.

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التحرير

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