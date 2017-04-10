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فيليبي لويس: جريزمان لاعب عبقري.. وسيبقى في أتلتيكو

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فيليبي لويس: جريزمان لاعب عبقري.. وسيبقى في أتلتيكو فيليبي لويس: جريزمان لاعب عبقري.. وسيبقى في أتلتيكو

التحرير

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قال البرازيلي فيليبي لويس، ظهير أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، إنه متأكد من أن الفرنسي أنطوان جريزمان سيبقى بصفوف الفريق.

أضاف لويس، في مؤتمر صحفي، عقب مران الفريق: "نحن متأكدون من أنه سيبقي، إنه لاعب مختلف، وبالنسبة لي عبقري".

فيما، أكدت بعض التقارير من قبل عن اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها مانشستر يونايتد، تريد الحصول على خدمات جريزمان.

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وأستكمل: "هناك أندية تمضي إلى الأمام وتتطور لأعوام، اليوم، أتليلتكو يتواجد في مستوى مرتفع، يلاحظ امتلاك الفريق للاعبين قمة في التحمس، لدينا لاعبين يريدون التحسن، وسيميوني مدرب الفريق لا يفقد أبدًا تلك السمة القوية".

واختتم: "هناك مزيد من اللاعبين يريدون الانضمام إلى الأتلتيكو"، مشيرًا إلى أن "الفريق وصل إلى مستوى عالٍ، وليس في حاجة لمزيد من التحسن، لكن رغم ذلك بمقدورنا تقديم الأفضل".

ويأتي أتليلتكو في المركز الثالث بجدول الدوري الإيطالي، برصيد 62 نقطة، حصل عليهم خلال 31 مباراة.

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التحرير

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