مورينيو: الدوري الأوروبي البطولة الأهم لنا هذا الموسم

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ربما يستعيد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لاعبين من الفريق الأول خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام فريق أندرلخت البلجيكي.

وغاب الحارس دي خيا عن الفوز الذي حققه يونايتد، اليوم الإثنين بنتيجة (3-0)، على حساب سندرلاند، بسبب إصابة في أعلى الساق، كما غاب الظهير الأيمن أنطونيو فالنسيا عن آخر مواجهتين للفريق إذ لم يشارك في مباراة إيفرتون، الثلاثاء الماضي، التي انتهت بالتعادل.

وخلال حديث مورينيو إلى تلفزيون مانشستر يونايتد، عقب مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب الضوء، صرح بأنه يتوقع أن يكون فالنسيا جاهزًا للمشاركة في لقاء الخميس الأوروبي في بروكسل.

وقال مورينيو: "لقد دفعنا باللاعبين الجاهزين أمام سندرلاند، لم نترك أي لاعب في مانشستر، حيث إننا لم نكن نفكر في إراحتهم أو في القيام بعملية تدوير للمشاركات أو كنا منشغلين بالتفكير في لقاء أندرلخت".

وأضاف: "هؤلاء هم اللاعبون المتاحون في الوقت الحالي، وعندما أنظر إلى بقية اللاعبين الآخرين، فإنني أتوقع أن يكون فالنسيا جاهزًا للعب ولا أحد سواه، في رأيي، لا أعتقد أن أي لاعب آخر من بقية اللاعبين الغائبين سوف يكون جاهزًا للمشاركة".

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مورينيو كان قد افتقد لجهود 7 لاعبين، أمس الأحد، حيث إن دي خيا وفالنسيا كانا قد انضما إلى سمولينج، جونز، يونج، ماتا، والقائد روني في قائمة الغيابات عن مواجهة سندرلاند، المدير الفني أدلى في وقت لاحق بمزيد من التوضيحات حول الحارس الإسباني، وذلك بعد أن تم استبداله بروميرو عقب المباراة.

وأوضح المدير الفني: "روميرو، الذي تألق مرة أخرى في غياب دي خيا، كان أحد اللاعبين أصحاب المشاركات المنتظمة في الدوري الأوروبي هذا الموسم"، مشيرًا إلى أن الحارس الأرجنتيني قد يحتفظ بمكانه في التشكيل الأساسي أمام أندرلخت.

وتابع: "إصابة دي خيا ليست خطيرة وفي كل مرة يلعب فيها روميرو فإنه يلعب بصورة جيدة للغاية"، مضيفًا: "المشجعون معتادون على وجود روميرو في المرمى في البطولة الدوري الأوروبي، والتي باتت البطولة الأهم بالنسبة لنا بعد الفوز بكأس الرابطة".

واختتم: "الدوري الأوروبي البطولة التي مازال بمقدورنا الفوز بها، لذلك عندما يشارك روميرو في الدوري الأوروبي وعندما نعطيه الثقة في اللعب، فإن ذلك يكون لأننا نعلم أن ردة فعله تكون إيجابية واليوم أظهر لنا أنه يثق في نفسه تمامًا".